ROMA – Bastano cinque buone abitudini per allungare la vita anche di dieci anni. Cinque abitudini in realtà molto semplici e anche note, che non richiedono spese particolari o stravolgimenti, a meno che voi non abbiate uno stile di vita drasticamente insano.

L’elenco arriva da uno studio della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston pubblicato sulla rivista Circulation. E non rivela grandi novità ma conferma quanto già noto, con un particolare però che rende ancora più importante questi cinque comportamenti: l’allungamento in termini di aspettativa di vita è notevole.

Ma veniamo alle cinque abitudini:

Dieta sana. Una corretta alimentazione è fondamentale per mantenersi in salute. Esercizio fisico regolare. Gli esperti suggeriscono di praticare almeno trenta minuti di attività fisica al giorno, che non dev’è essere per forza di cose un allenamento in palestra, ma anche solo una camminata veloce sul tapis roulant o al parco. Mantenere il peso corporeo nella norma. Quindi niente stravizi. Non bere troppo. Un bicchiere di vino al giorno lo si può bere, l’importante è non eccedere. Non fumare. Senza se e senza ma.

Gli studiosi hanno notato che chi segue queste cinque abitudini presenta un rischio dell’82% in meno di morire per cause cardiovascolari e del 65% in meno di morire per tumore rispetto a chi non segue i corretti stili di vita.

Gli epidemiologi americani hanno analizzato dati relativi a un campione di 78.865 donne monitorate per un periodo di 34 anni e a 44.354 maschi monitorati per 27 anni. È emerso che coloro che non adottavano i 5 sani comportamenti avevano un’aspettativa di vita a 50 anni di 29 anni per le donne e di 25,5 anni per i maschi.

Invece, per coloro che adottavano tutti e 5 i corretti stili di vita a 50 anni presentavano un’aspettativa di vita di 43,1 anni per le donne e 37,6 anni per gli uomini; in altre parole qualcosa come 14 anni in più di vita per le donne e 12 in più per gli uomini rispetto a coloro che non adottavano sane abitudini.