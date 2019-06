ROMA – L’ultimo rimedio fai da te contro le zanzare? Il caffè. Pare infatti che questi fastidiosi insetti che turbano le notti estive non gradiscano affatto l’aroma del caffè. E così ci sono diversi modi in cui la bevanda può essere utilizzata per allontanarli, sia sotto forma di macinato che di chicchi che di liquido.

Il primo metodo, come spiega Il Messaggero, prevede di adagiare alcuni chicchi di caffè su un piatto che va poi ricoperto con della carta stagnola. Sopra va messo del caffè macinato e poi si deve bruciare il tutto. Il forte aroma di caffè metterà in fuga le zanzare.

Un altro metodo, per il quale si può utilizzare anche il caffè solubile, prevede di spruzzare la bevanda vicino alle finestre o nelle altre zone in cui si hanno più zanzare: anche in questo caso l’odore le allontanerà. Infine, se sappiamo dove sono presenti larve di zanzare si può procedere direttamente in loco, andando a mettere dei chicchi di caffè direttamente nel terreno delle piante o nell’acqua stagnante. Anche in questo caso l’odore che viene emanato allontana le zanzare. E, nel caso del terreno, rende anche più fertili le piante. (Fonte: Il Messaggero)