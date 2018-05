ROMA – Realizzare scarpe utilizzando l’ossigeno per modellare il materiale e la luce per indurirlo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Si tratta delle nuove Adidas AlphaEdge 4D che sfruttano un processo di stampa 3D ma con l’utilizzo di un materiale liquido e deformabile al posto di una plastica solida. Il processo innovativo di produzione consente di dare alla scarpa leggerezza e comfort e rende più facile la creazione di calzari su misura e personalizzati.

La nuova tecnica si chiama Digital Light Synthesis ed è stata messa a punto da una società chiamata Carbon che collabora con Adidas nella produzione delle sue scarpe. Gli ingegneri sono in grado di modellare la suola della scarpa utilizzando una stampante 3D ma un diverso polimero liquido che si indurisce quando viene colpito dalla luce, ma rimane liquido se a contatto con ossigeno e questo consente di modellare ogni singolo modello a piacimento.

Andy Barr, che fa parte dell’azienda, ha spiegato che le nuove Adidas saranno in vendita a partire da 229 dollari e disponibili solo in numero limitato attraverso l’apposita app: “Con AlphaEdge 4D il nostro obiettivo è quello di migliorare la preparazione dell’atleta per il suo sport – ha detto Andy Barr, dell’azienda – La tecnologia 4D ci offre l’opportunità di offrire un prodotto che risponda a queste differenze consentendo all’atleta di concentrarsi sulla corsa”.