TORINO – Allerta per rischio idrogeologico in tutto il Piemonte. A lanciare l’allarme per alluvioni e frane è l’associazione Geormofologi Italiani, che spiega come solo nel mese di ottobre 2017 con gli incendi siano andati distrutti 2mila ettari di bosco, facendo elevare il rischio idrogeologico. La regione infatti è interessata da alluvioni ogni 18 mesi, mentre sono 36mila le frane attiva ma solo 300 quelle monitorate.

A parlare è Simona Fratianni, docente di geomorfologia climatica del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino e Consigliere Nazionale dei Geomorfologi Italiani, che spiega come il rischio di alluvioni e frane sia molto più elevato e la regione Piemonte, data la forte variabilità climatica e l’alternanza di siccità a piogge torrenziali, sia in allerta:

“Il Piemonte nell’arco di un solo mese, Ottobre 2017, ha perso più di 2000 ettari di bosco. Ciò ha condizionato fortemente la vulnerabilità del suolo. Negli ultimi 10 anni si sono verificati 366 incendi/anno con perdita di 1800 ettari. Il 54% del territorio piemontese è occupato da foreste. Il bosco con i suoi 127.000 ettari svolge una funzione protettiva efficace nei confronti dell’erosione del suolo. Nel solo Ottobre 2017 abbiamo avuto più di 200 incendi in un lasso di tempo ridotto e durante un mese contraddistinto solitamente da consistenti apporti piovosi. La Regione Piemonte è molto colpita da eventi alluvionali (tempo di ricorrenza di un evento ogni 18 mesi). Inoltre sono ben 36000 le frane attive censite (con deformazioni da 19 a 30 metri di profondità) dal progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). E’ presente un’attività di monitoraggio delle frane solo per circa 300 fenomeni franosi grazie all’ausilio della Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi”.

La Fratianni ha poi sottolineato che proprio la perdita di copertura vegetale a causa degli incendi renda il terreno più erodibile dalla pioggia battente:

“I versanti andranno incontro a processi di dilavamento superficiale e gravitativi a causa della minor capacità di intercettazione delle gocce di pioggia da parte della vegetazione. Per la presenza di ceneri il suolo risulterà meno permeabile con aumento di deflusso superficiale, minor tempo di corrivazione (tempo che occorre alla goccia di pioggia a raggiungere la sezione di chiusura del bacino idrografico) e maggiore incidenza di piene dei fiumi, con conseguente possibilità di eventi alluvionali. Il territorio piemontese presenta alta complessità sui rischi naturali e ambientali a causa della forte variabilità climatica e soprattutto pluviometrica”.

Anche la siccità che ha interessato la regione dalla primavera 2017 in poi ha portato ad un aumento degli incendi: