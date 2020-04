ROMA – Un alone colorato è apparso intorno al Sole ed è stato osservato nei cieli del nord Italia, soprattutto in Versilia tra Liguria e Toscana. Il Sole infatti è apparso circondato da un disco grigio con venature rosse e blu agli estremi, che ha incuriosito non poco la popolazione. Tutta “colpa” dei cristalli di ghiaccio nelle nubi, che hanno dato vita a un fenomeno ottico molto suggestivo chiamato “alone solare“.

In molti hanno pubblicato foto sui social network e si sono chiesti le cause di questo spettacolo, che è il frutto di un fenomeno ottico di rifrazione della luce. Matteo Rossi, del Lamma, ha spiegato all’ANSA: “Stanno passando nubi alte e sottili, detti cirri, che sono ben visibili dal satellite. Queste nubi al loro interno portano cristalli di ghiaccio, che se come in questo caso hanno forma esagonale subiscono una doppia rifrazione della luce, che entra e riesce da altra faccia esagono formando quest’alone”.

Anche gli esperti di Meteolanterna Liguria, come scrive il Secolo XIX, spiegano che l’effetto ottico dell’alone solare è provocato dalla rifrazione dei raggi solari su minuscole particelle di ghiaccio che sono in sospensione tra le nubi ad una altezza tra i 6mila e i 12mila metri dal suolo.

Questo fenomeno ottico generalmente si verifica a latitudini più alte e può essere osservato anche con la luce della Luna. (Fonti: ANSA, Secolo XIX)