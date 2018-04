ROMA – Un kit per diventare ladri d’auto è in vendita su Amazon al prezzo di 100 sterline, poco più di 110 euro. Il dispositivo elettronico permette di riprogrammare le chiavi elettroniche della vettura e riuscire in appena due minuti a rubarla. A denunciare la vendita di questo kit sono le autorità, che sottolineano come i furti siano aumentati e quanto sia diventato facile per gli aspiranti ladri d’auto mettere a segno un colpo.

Il kit è costituito da un dispositivo elettronico venduto sia da Amazon, con tanto di consegna Prime in un giorno, che da eBay, che permette facilmente di aprire le auto e ottenere una chiave che sia in grado di metterle in moto. I giornalisti del Daily Mail hanno acquistato e provato il kit in strada, scoprendo che sono sufficienti 2 minuti per mettere a segno un furto. Intanto nel 2016 i furti di auto sono aumentati del 30% rispetto al 2013, come sottolineano le autorità, complice sia la facilità di eludere allarmi e sistemi di sicurezza dei produttori, che quella di trovare vere e proprie guide online su come rubare una vettura.

I metodi a disposizione degli aspiranti criminali sono principalmente due. Il primo consiste nell’utilizzare un dispositivo che trasmette un segnale dalle chiavi fino alla casa del proprietario e al veicolo che si trova lì vicino. Questo segnale apre la vettura e permette al criminale di entrare e portarla via. L’altro metodo invece prevede il forzare lo sportello dell’auto e poi programmare una chiave “vergine” che sia in grado di metterla in moto.

Il team investigativo del Daily Mail ha forzato una Ford Fiesta in meno di due minuti utilizzando una chiave che imita quelle delle Ford, anche con il logo, acquistata per appena 21 sterline su Amazon e riprogrammandola con un dispositivo da 130 sterline comprato su eBay sono riusciti facilmente nell’impresa. Peter Thompson, della società specializzata nel recupero auto CanTrack Global, ha spiegato che si tratta di metodi molto sofisticati: “In pochi secondi si può entrare e uscire dall’auto. Si tratta di una forma di attacco molto comune. Amazon ed eBay stanno inconsapevolmente rendendo disponibili i più recenti strumenti elettronici a disposizione di chiunque e con rapida consegna. Alcuni di questi strumenti sono altamente tecnici e acquistarli è legale, ma non utilizzarli”.

A commentare la situazione è anche David Jamieson, agente di polizia e commissario del West Midlands, dove i furti di auto sono aumentati dell’80%, spiega che la vendita su Amazon è diventata un problema: “Siamo tornati ai vecchi tempi, negli ultimi due anni i furti di auto sono aumentati vertiginosamente. Ieri sera qualcuno potrebbe aver comprato il dispositivo su Amazon, averlo ricevuto in mattinata e ora sta provando a rubare la tua vettura”.

Anche se la vendita dei kit per ladri è perfettamente legale, le autorità stanno invitando i grandi distributori online come Amazon ed eBay a porre un controllo su questi acquisti per evitare di aiutare i criminali, come ha aggiunto Thompson: “Una nuova generazione di criminali tecnologici ed esperti si sta facendo strada e non abbiamo reali barriere per arginarli”.