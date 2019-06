NEW YORK – I manuali di bordo della missione NASA Apollo 11 vanno all’asta a New York proprio al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. A vendere il materiale sarà Christie’s, per un totale di 200 cimeli che celebrano le missioni NASA degli anni Sessanta e Settanta a partire dal 18 luglio.

Tra foto autografate, mappe, macchine fotografiche, il pezzo forte, con una stima tra i sette e i nove milioni di dollari, è il manuale di bordo dell’Apollo 11: fu usato da Neil Armstrong e Buzz Aldrin per portare il modulo Eagle sulla superficie della Luna nel luglio 1969. Il prezzo parte da 7 milioni di dollari, ma potrebbe arrivare anche a 9 milioni.

Il libro, riporta Christie’s, ha ancora tracce di polvere lunare e quasi 150 annotazioni a mano “in diretta” degli astronauti, tra cui le coordinate dell’Eagle sulla superfine lunare a pochi minuti dall’allunaggio. “E’ il primo esempio di scrittura umana su un corpo extraterrestre”, afferma la casa d’asta notando l’unicità del cimelio: “le prossime missioni umane saranno completamente digitalizzate: l’esistenza di nuovo un documento simile è altamente improbabile”. (Fonte ANSA)