PARIGI – Apple sotto accusa in Francia: la giustizia d’oltralpe ha aperto un’inchiesta contro il colosso americano accusato di “truffa” e “obsolescenza programmata“. L’indagine, aperta il 5 gennaio scorso, viene condotta dalla procura di Parigi e fa seguito a una denuncia presentata la settimana scorsa dall’Associazione Halte à l’obsolescence programmée (Hop, stop all’obsolescenza programmata).

Apple ha recentemente riconosciuto di rallentare volontariamente i vecchi modelli di smartphone. Un rallentamento che avrebbe avuto come obiettivo quello di spingere i possessori di iPhone vecchi ad acquistarne di nuovi.

Proprio in base a questa ammissione Hop sostiene che Apple possa essere perseguita per gli iPhone venduti in Francia in base alla legge del 17 agosto 2015 che ha introdotto il reato di obsolescenza programmata nel diritto francese.