SAN FRANCISCO – Il 12 settembre Apple presenterà i suoi nuovi iPhone. Come di consueto, sono pochi gli indizi sui nuovi melafonini. Ma una delle indiscrezioni più attendibili sostiene che alcuni dispositivi potrebbero essere dual sim.

Riferimenti alla doppia scheda sono stati rintracciati nella versione beta di iOS 12, il sistema operativo Apple che arriverà nelle prossime settimane. Ma perché questa opzione? La risposta è una: la Cina.

Gli iPhone 2018 saranno molto probabilmente tre. Tutti dovrebbero avere design ispirato al “X”. Uno sarà standard, con display Oled da 5,8 pollici. Uno sarà extra-large, nel prezzo e nelle dimensioni, con Oled da 6,5 pollici. Il terzo, come riportato da diversi analisti, dovrebbe avere uno schermo Lcd da 6,1 pollici e un costo inferiore.

Non è ancora chiaro su quale sarà montata la doppia sim. Sembra infatti improbabile che arrivi su tutti e su tutti i mercati. Più probabilmente, sarà a disposizione solo in alcuni Paesi. Quali? Difficile ci sia negli Stati Uniti. Improbabile anche nell’Unione Europea: l’addio ai costi di roaming ha di fatto cancellato una delle motivazioni che spingevano gli utenti a dotarsi di diverse schede. Resta la possibilità di utilizzare il dual Sim per sfruttare piani tariffari diversi. Ma sembra un’abitudine sempre più residuale.

Oltre al roaming e ai piani tariffari, ci sarebbe una terza motivazione: la copertura. Adottare operatori diversi e scegliere l’uno o l’altro a seconda delle zone in cui ci si trova è utile in alcune regioni dove infrastrutture e connettività sono ancora in via di sviluppo. E’ il caso dell‘India e di alcuni Stati africani. L’iPhone, però, ha un costo eccessivo per questi Paesi. E si rivolge a mercati più maturi. Sarebbe quindi poco produttivo creare una soluzione ad hoc solo per India e Africa.

Resta, a questo punto, un solo indiziato: la Cina. E’ l’unico mercato dove si vendono iPhone e dove gli utenti richiedono con forza l’opzione dual Sim per i dispositivi di fascia alta. Cupertino potrebbe quindi riservare la doppia scheda solo per il gigante asiatico. Ci sarebbe anche da capire quale dei tre iPhone adotterebbe questa soluzione. Se fosse indirizzato alla Cina, la logica suggerirebbe il dispositivo più economico. Secondo Bloomberg, però, sarà dual sim anche il modello più costoso.