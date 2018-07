SAN FRANCISCO – Ritardi per l’iPhone “economico”, il modello meno costoso dei tre in arrivo in autunno. Secondo quanto riferisce l’analista di Morgan Stanley Katy Huberty, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ci sarebbero difficoltà legate alla retroilluminazione dello schermo e la produzione di massa del dispositivo potrebbe venir posticipata di un mese.

Stando alle previsioni dell’analista, riportate da diversi media americani, l’iPhone più abbordabile, che secondo alcuni rumors si chiamerà iPhone 9, potrebbe essere lanciato il prossimo ottobre, mentre il lancio dei melafonini top di gamma avverrebbe a settembre.

In base alle indiscrezioni che circolano da mesi, Apple si appresta a svelare un iPhone X da 5,8 pollici e un iPhone X Plus da 6,5 pollici, entrambi con schermo Oled. A questi si affiancherà un dispositivo meno caro, con schermo Lcd da 6,1 pollici e un prezzo tra i 600 e i 700 dollari. Gli altri due smartphone, invece, dovrebbero avere un listino di 800-900 e 900-1.000 dollari rispettivamente.

Oltre a un prezzo più accessibile, l’iPhone Lcd punterà sui molti colori della scocca. Su questo fronte le voci si differenziano: per l’analista Ming-Chi Kuo si potrà scegliere tra bianco, grigio, blu, rosso e arancione, mentre secondo il blog giapponese MacOtakara vedremo il telefono in bianco, nero, grigio, arancione brillante, giallo acceso, blu elettrico e oro.