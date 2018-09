SAN FRANCISCO – Mancano ormai poche ore per conoscere come saranno i nuovi iPhone: Apple li presenterà mercoledì 12 settembre alle 19 ora italiana, con un evento speciale che sarà trasmesso in diretta sul sito dell’azienda di Cupertino.

I modelli saranno quasi certamente tre: l’iPhone Xs, con schermo da 5.8 pollici, l’iPhone Xs Max da 6.4 pollici e infine quello che in molti sono sicuri si chiamerà iPhone 9 (anche se alcune voci sostengono che il nome potrebbe essere iPhone Xr).

Secondo alcune fonti riportate da iPhone Italia, i nuovi smartphone della Mela verranno lanciati in Italia il 21 settembre, insieme con gli altri Paesi della prima ondata. Sarà possibile prenotare i device a partire dal 14 settembre, due giorni dopo la presentazione.

Per quanto riguarda i prezzi, si tratta di un argomento che in molti hanno cercato di svelare prima del tempo. Secondo analisti e fornitori, il prezzo finale del modello più economico, iPhone 9, partirà dagli 800/839 euro in Italia. iPhone Xs costerebbe tra i 909 e i 949 euro per il modello da 64GB e infine il modello con lo schermo più grande, iPhone Xs Max, costerà 1.149 euro per la versione base da 64GB di storage (ma ci sarà anche da 256 e 512 GB).

E arrivano anche nuove indiscrezioni sugli iPad: l’iPad Pro nella prossima versione potrebbe avere una porta Usb-C, come quelle che siamo abituati a vedere nei computer, invece della Lightning. L’indiscrezione, riportata dal sito 9to5Mac, è dell’analista di Sngapore Ming-Chi Kuo, considerato tra i più informati sul mondo Apple, e arriva ormai a poche ore dalla presentazione delle ultime novità della casa di Cupertino prevista per domani.

“Il modello di punta dei tablet di Apple – scrive Kuo – avrà il sistema Face Id per il riconoscimento facciale e passerà dalla porta Lightning all’Usb C per la prima volta. Inoltre sarà consegnato con il nuovo caricabatterie a 18 Watt che abbiamo visto in giro, mentre l’iPhone manterrà il charger da 5 Watt e la porta Lightning”.

Lo switch, nota il sito The Verge, rappresenterebbe una novità storica per Apple, che ha sempre dotato i propri dispositivi portatili del cavo ‘proprietario’, e porrebbe anche un problema pratico abbastanza fastidioso. Un utente che dovesse possedere un Mac, un iPad Pro e un iPhone avrebbe bisogno di tre adattatori differenti per le cuffie audio, visto che solo il portatile Apple ha il jack tradizionale. Non è ancora chiaro però, scrive The Verge, se il nuovo iPad verrà presentato mercoledì: lo show dovrebbe infatti essere riservato a iPhone e Apple Watch, mentre per gli altri prodotti ci dovrebbe essere un altro evento ad ottobre.