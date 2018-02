SAN FRANCISCO – Ancora un guaio per Apple dall’iPhone X: l’ultimo smartphone di Cupertino, che costa oltre mille dollari, ha un problema nella sua funzione primaria: non fa rispondere alle telefonate. Il malfunzionamento, portato sotto i riflettori dal Financial Times, riguarda “centinaia di utenti”, che lo hanno segnalato sui forum online della Mela. La compagnia di Cupertino per ora è intervenuta sinteticamente sulla questione, facendo sapere che “sta esaminando le segnalazioni”.

E’ questa solo l’ultima indiscrezione sull’iPhone X. Alcuni giorni fa è emerso come l’atteso ultimo iPhone non abbia sbancato come previsto sul mercato, tanto che potrebbe sparire dalla circolazione dopo appena 12 mesi dalla messa in vendita. Stando a Ming-Chi Kuo, analista di Kgi Securities, Apple cesserà di produrre l’iPhone X già durante l’estate prossima, per poi presentare tre nuovi modelli a settembre.

Per l’esperto, il melafonino non ha avuto l’accoglienza sperata soprattutto in un mercato importante come quello cinese. Il problema sarebbe legato alla famigerata ‘tacca’, cioè l’inserto nero nella parte alta del display dove trovano posto la fotocamera e gli altri sensori del telefono: estetica a parte, ai consumatori darebbe l’impressione che ci sia meno spazio utilizzabile sullo schermo, e perciò preferirebbero comprare l’iPhone 8 Plus, quello di dimensioni maggiori.

Quest’ultimo, oltre alla grandezza, ha il pregio di un prezzo più basso rispetto all’iPhone X. Il top di gamma, ipotizza quindi l’analista, dopo l’arrivo dei nuovi smartphone in autunno dovrebbe uscire dal catalogo, invece di restarci ad un prezzo scontato come accade di solito.