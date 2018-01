SAN FRANCISCO – I nuovi modelli iPhone 8 Plus e iPhone X sono molto più grandi dei precedenti melafonini della Apple, ed è difficile scrivere senza l’uso di entrambe le mani. Ma i dispositivi hanno una tastiera nascosta che semplifica l’operazione: ecco come attivarla.

Apple ora ha realizzato la modalità tastiera single-hand come parte dell’ultimo aggiornamento software, per aiutare chi ha difficoltà a utilizzare i dispositivi più grandi. Una volta attivata, la tastiera si sposta sul lato sinistro o destro dello schermo, rendendo più facile raggiungerla con una sola mano.

Per il momento la funzione è disponibile solo per un numero selezionato di utenti di prova, ma entro la fine dell’anno sarà resa pubblica.

Per attivare la funzione, è necessario scaricare l’ultimo aggiornamento del software iOS11. Con la tastiera aperta, va tenuta premuta l’icona piccola (o globo) che appare a sinistra della barra spaziatrice: tenendo premuto il pulsante si apre un menu che dà la possibilità di spingere i pulsanti a sinistra o a destra dello schermo.

La tastiera, spiega il Daily Mail, va spostata a sinistra se si usa la mano sinistra o, viceversa, a destra; per tornare allo a schermata normale, si tocca la freccia nello spazio vuoto creato dalla tastiera, oppure si preme l’icona globo e si seleziona l’icona centrale.

Per chi utilizza una versione Plus di iPhone 6, 7 o 8, il risultato sarà una tastiera più vicina a quella della versione più piccola da 4,7 pollici di quel dispositivo.

Volendo, tramite le “impostazioni” si può mettere la tastiera con una sola mano, in modalità permanente. Dalla schermata iniziale, toccare l’icona delle impostazioni, “impostazioni generali”, successivamente “tastiera”, e poi selezionare “tastiera con una mano” e premere “off”, “sinistra” o “destra”.

Al momento non esiste una versione della tastiera single-hand disponibile per chi utilizza l‘iPad. Non è la prima volta che Apple nasconde una nuova quanto utile funzionalità in uno dei suoi aggiornamenti software: il mese scorso un aggiornamento iOS includeva una modalità di “emergenza SOS” che consente di chiedere aiuto alla polizia, ambulanza e vigili del fuoco in tutto il mondo. La funzione offre anche la possibilità di aggiungere dei contatti di emergenza, che ricevono automaticamente un SMS al termine della chiamata.