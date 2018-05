Arrivano i robot per produrre mini-organi umani

ROMA – Scienziati dell’University of Washington, hanno sviluppato un sistema che utilizza robot per produrre mini-organi umani dalle cellule staminali, macchine che a differenza dell’uomo non si stancano e non commettono errori. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “E’ una nuova “arma segreta” nella battaglia contro le malattie”, sostiene Benjamin Freedman dell’University of Washington, aggiungendo che “di solito per un esperimento di questa portata a un ricercatore occorre un’intera giornata, mentre un robot puo’ portarlo a termine in 20 minuti”.

“Questi organoidi somigliano a reni in via di sviluppo, ma contengono cellule non renali in precedenza mai contrassegnate in queste colture” ha affermato Jennifer Harder, assistente professore di medicina interna, divisione di nefrologia, dell’University of Michigan.

La possibilità di produrre “organoidi” permetterà di ampliare l’uso di mini-organi nelle ricerche e nella scoperta di nuovi farmaci, spiega il Daily Mail.