MILANO – Aruba lancia Aruba Entreprise, la divisione del gruppo di servizi web dedicata ai progetti complessi di grandi aziende e pubblica amministrazione che è stata presentata oggi.

Aruba già ha in questo settore importanti clienti ma creando Aruba Enterprise come divisione vuole garantire “l’indipendenza necessaria alla focalizzazione completa sul proprio target di riferimento”. In particolare, si tratta di servizi di Cloud e Data Center per aumentare l’affidabilità e ridurre i costi (ad esempio la progettazione di intere infrastrutture – fisiche o in cloud – e la loro gestione, i servizi di Disaster Recovery, Backup e Business Continuity). E poi ancora Trust Services per la de-materializzazione e certificazione dei processi (dai sistemi di strong authentication ai servizi Pec e di fatturazione elettronica).

“La divisione – spiega una nota in cui si sottolinea anche l’italianità al 100% di Aruba – è organizzata per seguire i clienti con ingegneri e tecnici altamente qualificati in ciascuna fase relativa alla fornitura del servizio”.

“Il lancio di Aruba Enterprise – ha spiegato l’ad Stefano Cecconi alla presentazione della nuova divisione al Global Cloud Data center, con Intel e VMware come sponsor -: è un tassello fondamentale della nostra strategia di crescita e si colloca perfettamente nel piano generale di investimenti che stiamo portando avanti con la costruzione di nuove infrastrutture e servizi sempre più evoluti”.

“L’ufficializzazione della divisione Enterprise – ha aggiunto il nuovo direttore commerciale Stefano Sordi – è il naturale completamento di un percorso di crescita e l’inizio di una più forte azione di posizionamento dell’azienda su una fascia di mercato importante”. A portare la loro testimonianza due dei clienti di Aruba: Decathlon e Nexive.