ROMA – Un asteroide ha sfiorato la Terra il 18 febbraio. Il suo nome è 2020 DB e fa parte dei “sorvegliati speciali” della NASA, cioè quegli oggetti celesti classificati come NEO, Near-Earth Object, ovvero oggetto vicino al pianeta.

L’asteroide 2020 DB ha raggiunto il massimo punto di vicinanza alla Terra nelle prime ore del mattino del 18 febbraio. Secondo le stime di NASA ed ESA, si tratta di un corpo celeste dal diametro stimato tra i 12 e i 26 metri che viaggia a una velocità relativa di 78mila chilometri orari ed è passato a circa 1,5 milioni di chilometri da noi.

L’oggetto celeste è stato inserito nella lista della NASA degli asteroidi che passano vicino al nostro pianeta, ma non in quella degli oggetti a rischio impatto. Dato il suo diametro, se l’oggetto entrasse in collisione con il pianeta, brucerebbe fino a disintegrarsi al contatto con l’atmosfera. Un passaggio tanto ravvicinato quanto raro: per gli astronomi infatti l’asteroide non tornerà a farci visita molto presto. (Fonte NASA ed ESA)