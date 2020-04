ROMA – Un asteroide 52768 effettuerà un passaggio ravvicinato al nostro pianeta il prossimo 29 aprile, ma in assoluta sicurezza. Anzi, così in sicurezza che in una foto scattata dagli astronomi dell’osservatorio di Arecibo, a Puerto Rico, anche l’oggetto sembra indossare una mascherina ed essersi preparato all‘emergenza coronavirus.

L’asteroide ha un diametro di 1,5 chilometri e viaggia nel sistema solare ad una velocità di 8,69 km al secondo. Un bolide che il prossimo 29 aprile raggiungerà la sua distanza minima dalla Terra di 6,28 milioni di chilometri, circa 14 volte la distanza che intercorre tra il pianeta e la Luna.

Un passaggio in totale sicurezza, che soprattutto ora che il pianeta affronta la pandemia del coronavirus sembra essere l’ultimo dei problemi. A far sorridere in questa situazione ci hanno pensato gli astronomi dell’osservatorio di Arecibo, che scattando alcune foto dell’asteroide hanno notato qualcosa di divertente.

Nella foto pubblicata su Twitter dagli astronomi, l’asteroide 52768 sembra indossare una mascherina, proprio come quella che noi tutti indossiamo per poter uscire di casa e lavorare. In realtà, il curioso aspetto si deve a un effetto ottico dovuto alla luce del Sole che incide sulla superficie del corpo roccioso. Nessun rischio di coronavirus per lui, tra “mascherina” e il rispetto del distanziamento dal pianeta. (Fonte: Twitter)