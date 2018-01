ROMA – Un asteroide gigante, grande quanto un grattacielo, incontrerà l’orbita della Terra il prossimo 4 febbraio. Il corpo celeste 2002 AJ129 ha un diametro tra i 500 metri e 1,2 chilometri e passerà ad una distanza ravvicinata al pianeta, ma sempre in sicurezza. L’asteroide infatti è classificato dagli esperti della NASA come “potenzialmente pericoloso” e viene costantemente monitorato da oltre 14 anni. La sua traiettoria in questo caso intersecherà l’orbita terrestre, passando a 4,2 milioni di chilometri da noi, circa 10 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Si tratta di una distanza che non prevede rischi di impatto, rassicurano gli scienziati, ma che rappresenta comunque il suo passaggio più vicino al pianeta.

Paul Chodas, manager del NASA’s Center for Near-Earth Object Studies, si occupa proprio di questi corpi celesti che circolano nel nostro sistema solare. Il progetto studia gli oggetti e li classifica in “potenzialmente pericolosi” tenendo conto sia delle dimensioni di questi asteroidi che del loro passaggio più o meno ravvicinato. L’asteroide è stato scoperto il 15 gennaio 2002 dal Maui Space Surveillance Site di Haleakala, alle Hawaii.

Il corpo celeste si muove con una velocità di 34 chilometri per secondo, la più alta rispetto agli altri oggetti la cui traiettoria passa proprio dalle vicinanze del nostro pianeta. Una velocità che dipende dalla sua orbita, che arriva ad appena 18 milioni di chilometri dal Sole. Chodas ha spiegato:

“Abbiamo seguito questo asteroide per oltre 14 anni e conosciamo la sua orbita in modo accurato. I nostri calcoli indicano che l’asteroide 2002 AJ129 non ha alcuna chance, zero, di scontrarsi con la Terra il prossimo 4 febbraio o in ogni momento dei prossimi cento anni”.