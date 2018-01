ROMA – Hanno scoperto 5 pianeti più grandi della Terra e bollenti semplicemente utilizzando i loro computer di casa. La nuova frontiera dell’astronomia passa dal citizen science, dove i comuni cittadini si trasformano in astronomi amatoriali che analizzando la grande mole di dati della sonda spaziale Kepler della Nasa aiutando gli scienziati nella scoperta di altri mondi.

L’ultima scoperta riguarda un sistema planetario situato a 620 anni luce dalla Terra nella costellazione dell’Acquario e formato da cinque pianeti che hanno dimensioni molto maggiori del nostro e orbitano ordinatamente intorno alla loro stella madre, proprio come gli ingranaggi di un orologio. I pianeti sono stati individuati grazie alla piattaforma Zooniverse, attraverso cui gli appassionati di astronomia possono accedere ai dati della missione K2, cioè i dati raccolti dal telescopio Kepler.

I primi risultati di questo progetto, chiamato Exoplanet explorers, saranno pubblicato presto sulla rivista scientifica Astrophysical Journal e sono arrivati appena a pochi mesi dall’avvio dell’esperimento di citizen-science coordinato dal fisico Ian Crossfield, del Massachusetts Institute of Technology (Mit), e dall’astronomo Jesse Christiansen del California Institute of Technology (Caltech), che ha commentato:

“Persone da tutto il mondo possono registrarsi e imparare a riconoscere i segnali spia che indicano la presenza di un pianeta in modo da esaminare i dati raccolti da Kepler e votare, per decidere se classificare un determinato segnale come il transito di un pianeta o un semplice rumore di fondo”.