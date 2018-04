SAN DIEGO, CALIFORNIA – Aurora Station, un lussuoso hotel spaziale, sarà in orbita entro il 2021 e inizierà ad accogliere i turisti nel 2022, secondo quanto annunciato dalla startup Orion Span al summit Space 2.0 a San Jose, in California.

Non sarà comunque un viaggio economico: un soggiorno di 12 giorni costerà 9,5 milioni di dollari e l’ospite dovrà anticipare un deposito di 80.000 dolari. L’esperienza spaziale consentirà ai turisti di testare la gravità zero e di contemplare panorami mozzafiato della Terra, nonché di assistere a una media di 16 albe e tramonti al giorno, scrive il Daily Mail.

Aurora Station, ospiterà sei persone: quattro passeggeri paganti e due membri dell’equipaggio, probabilmente due ex astronauti come spiegato dal fondatore di Orion Span, Frank Bunger attualmente il CEO, aggiungendo che la maggior parte degli ospiti inizialmente saranno dei privati ma la startup sarà disponibile per una varietà di clienti, incluse le agenzie spaziali governative.

Bunger ha affermato che “la nostra visione a lungo termine è vendere lo spazio in questi nuovi moduli. Lo definiamo un appartamento spaziale. Quindi, per viverci o subaffittare, questa è la nostra visione futura: creare un’abitazione umana sostenibile e a lungo termine nell’orbita terrestre bassa”.

L’Aurora Station misurerà circa 13,3 metri in lunghezza e 4,3 metri di larghezza e avrà un volume pressurizzato interno di 160 metri cubi.

Orbiterà ad un’altitudine di 320 km dalla Terra ma al momento non è chiaro come l’Aurora Station e i suoi inquilini raggiungeranno l’orbita: Orion Span deve ancora confermare gli accordi con gli operatori di lancio.