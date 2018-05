Bill Gates lancia l’allarme: “Possibile una pandemia letale da almeno 30 milioni di morti”

BOSTON – Il fondatore di Microsoft Bill Gates, durante un convegno del New England Journal of Medicine a Boston, lancia l’allarme:

“Data la continua emersione di nuovi agenti patogeni, il crescente rischio di un attacco bioterroristico e il modo in cui il nostro mondo è connesso attraverso i viaggi aerei, esiste una significativa probabilità che sai verifichi una grande e letale pandemia nelle nostre vite”.

Bill Gates ha presentato una proiezione dell’Institute for Disease Modeling di Washington. Questo video, proiettato in sala, ha mostrato come un eventuale nuovo virus influenzale pandemico sul modello della famigerata influenza spagnola causerebbe almeno 30 milioni di morti nei primi sei mesi.

“Guardando i thriller di Hollywood – ha detto Bill Gates – penseresti che il mondo sia abbastanza preparato per proteggere la popolazione da microrganismi mortali. Nel mondo reale, però, l’infrastruttura sanitaria che abbiamo in tempi normali si rompe molto rapidamente durante i primi focolai di malattie infettive. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda i Paesi poveri. Ma anche negli Stati Uniti la nostra risposta a una pandemia o un attacco di bio-terrorismo sarebbe insufficiente”.

La proposta di Gates è quella di uno sforzo mondiale per combattere questa potenziale catastrofe: “Il mondo ha bisogno di prepararsi per le pandemie come in cui i militari si preparano alla guerra”.

E ancora: “Se qualcuno dicesse ai governanti mondiali che stanno costruendo armi in grado di uccidere 30 milioni di persone ci sarebbe un senso diffuso di urgenza nel prepararsi per la minaccia di una pandemia”.

