Black Friday e Cyber Monday: in aumento gli attacchi hacker e phishing. Come difendersi

ROMA – Non solo Black Friday: con il Cyber Monday del 2 dicembre la spesa, in Italia, per le offerte di fine novembre si aggirerà intorno a 1,3 miliardi di euro, il 25% in più rispetto al 2018. Con il ruolo dello smartphone che diventa sempre più centrale: il peso degli acquisti da dispositivi mobili supererà il 40% del totale. E’ lo scenario che prevede l’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano.

“Sono eventi di marketing che se ben utilizzati possono generare benefici sia per i consumatori sia per i venditori”, spiega Valentina Pontiggia, direttore dell’Osservatorio, che porta ad esempio il caso della festa dei single in Cina. “In meno di un giorno – osserva – i due giganti dell’eCommerce Alibaba e JD.com, hanno realizzato due volte il valore dell’eCommerce italiano annuale. Fa riflettere sul fatto che la Cina è sempre più rilevante e in grado di influenzare le dinamiche del settore a livello mondiale”.

Alle stime dell’Osservatorio si sommano quelle di una grande piattaforma di commercio elettronico, eBay, che ha previsto una spesa media degli italiani di 116 euro, con più di 20 milioni di persone che faranno acquisti. Le categorie più gettonate sono l‘elettronica (62%), seguita da abbigliamento, scarpe e accessori (43%), articoli per casa e giardino (14%) e ‘fai da te’ (12%).

Mentre Amazon, altro grande sito di shopping online, ha iniziato le offerte una settimana prima del Black Friday e punta non solo sull’online ma anche su negozi fisici, come quello che aprirà per cinque giorni a Milano.

Gli attacchi hacker

Nella febbrile ricerca dell’offerta, spesso gli utenti abbassano la soglia dell’attenzione online e diventano facile vittima di malintenzionati. Un studio di Kaspersky evidenzia in questo periodo un aumento del 24% della probabilità di attacchi di phishing finanziario, rispetto al valore medio del resto dell’anno.

“Di fatto questa è la stagione di caccia per i criminali informatici alla ricerca di dati personali, numeri di carte di credito o credenziali bancarie”, spiega la società di sicurezza che dà qualche consiglio pratico per non diventare una facile preda. Come evitare di fare acquisti su siti che sembrano sospetti o difettosi, non importa quanto siano vantaggiosi i loro saldi per il Black Friday. Oppure non cliccare su link sconosciuti che si ricevono su mail e social media e attivare, e non superare, un limite sul conto corrente per le singole transazioni online. Protegge dagli hacker e anche il proprio portafoglio dalle spese compulsive. (Fonte: Ansa)