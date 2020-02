Canada, scoperta una nuova specie di dinosauro: è un parente del Tyrannosaurus rex

Blitz dice

Siamo in mano a una banda di chiacchieroni. Parlo dell’Italia e spero che non mi arrestino. Col clima intollerante da polizia del pensiero (Orwell, 1984) che vige, tutto può succedere. Lo Stato non paga. Questo da solo basta per bloccare tutto. Hanno fatto leggi per sbloccare l’economia. Sono passati anni ma più di metà sono […]