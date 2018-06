ROMA – La carta di credito non funziona? Non siete gli unici, da alcune ore i pagamenti sono in panne in tutta Europa. La società di carte di credito Visa ha infatti fatto sapere di aver riscontrato “un’interruzione del servizio” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con numerosi utenti in diversi paesi europei che non riescono ad effettuare i pagamenti con le loro carte di credito.

La società sta indagando sulle cause dell’incidente che sta “impedendo l’effettuazione di alcune transazioni Visa in tutta Europa”. A riscontrare il problema nella giornata di venerdì 1 giugno sono stati diversi utenti in Gran Bretagna, Irlanda e altri paesi europei.

“Stiamo indagando sulle cause e lavorando il più in fretta possibile per risolvere la situazione”, ha fatto sapere Visa in un comunicato. La banca Hsbc ha detto che il problema sta interessando solo i pagamenti Visa, mentre i punti Atm sono ancora funzionanti. Successivamente, via twitter, la banca ha detto che “ci sono ancora problemi intermittenti ma si stanno lentamente risolvendo”.

Paymentsense, un servizio di pagamento che si appoggia al circuito Visa, ha fatto sapere via Twitter di essere stata informata dalla società, riscontrando “problemi con il suo servizio di autorizzazione dalle 14:36”. Sempre Paymentsense ha inoltre specificato che i clienti che utilizzano i sistemi contactless stanno registrando meno difficoltà.