ROMA – In piena emergenza coronavirus le norme igieniche da rispettare sono ormai arcinote. Tra telelavoro e videochiamate con familiari e amici però, siamo sempre più incollati ai nostri dispositivi elettronici. Ecco perché anche i nostri smartphone, pc e tablet andrebbero accuratamente disinfettati.

A fornire una guida utile ci ha pensato la Apple che sul proprio sito internet ha messo a disposizione degli utenti una sezione che spiega come pulire iPhone, iPad e Mac senza correre il rischio di danneggiarli. Va da sé che le stesse istruzioni possono essere valide anche per prodotti di altre marche.

“Utilizzando una salvietta con il 70% di alcol isoproprilico o salviette disinfettanti di marca Clorox – si legge sul sito – puoi pulire delicatamente le superfici dure e non porose dei prodotti Apple, come display, tastiera o altre superfici esterne. Non usare la candeggina. Evita che l’umidità penetri nelle aperture e non immergere il prodotto Apple in prodotti detergenti. Evita l’utilizzo sulle superfici in tessuto o in pelle”.

L’alcol isoproprilico, è bene specificarlo, è un prodotto molto più delicato rispetto all’alcol etilico, comunemente usato come disinfettante. Le salviette monouso indicate, invece, sono prodotte negli Usa e attualmente non sono in commercio in Italia.

Apple comunque raccomanda di usare “solo un panno morbido e privo di pelucchi. Evita panni abrasivi, asciugamani, salviette di carta o altri oggetti simili. Evita di strofinare eccessivamente le superfici per non danneggiare il prodotto. Scollega qualunque fonte di alimentazione, dispositivo e cavo esterni. Tieni il prodotto lontano dai liquidi, se non diversamente specificato per determinati prodotti. Fai in modo che non penetri umidità nelle aperture. Non utilizzare spray, candeggina o abrasivi; Non spruzzare detergenti direttamente sul prodotto”.

Fonte: Apple