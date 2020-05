ROMA – Il Coronavirus è diventato meno potente. A Brescia dicono di aver isolato una variante “più buona” del virus.

Le cause dell’indebolimento sono, secondo il presidente dei virologi italiani: caldo, effetti del lockdown e uso delle mascherine.

Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, è anche direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili di Brescia.

Ecco cosa ha spiegato all’AdnKronos Salute: “Mentre i ceppi virali che siamo stati abituati a vedere in questi mesi, che abbiamo isolato e sequenziato, sono ‘bombe biologiche’ capaci di sterminare le cellule bersaglio in 2-3 giorni, questo per iniziare ad attaccarle ha bisogno minimo di 6 giorni”: il doppio del tempo.

La notizia sarà oggetto di pubblicazione scientifica, ma Caruso vuole anticiparla “per lanciare un messaggio di speranza. Da virologo – prevede – queste varianti virali più attenuate dovrebbero diventare il futuro della probabile evoluzione del Coronavirus”.