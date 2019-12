Cosmic Crisp, la mela che in frigo dura un anno. Ibrida, non è un frutto transgenico

ROMA – Una mela che, se messa in frigorifero, dura fino a 10/12 mesi. Mangiata l’anno dopo è perfettamente commestibile e fragrante. Si chiama Cosmic Crisp, in inglese si riferisce al manto scuro del cielo trapuntato di stelle. Solo che è di colore russo scuro (va bene anche per la strega di Cenerentola).

Il mercato ortofrutticolo attende il suo lancio imminente dove promette sfracelli. Equilibrata al meglio quanto a zuccheri e acidità, è stata coltivata per la prima volta nel 1997 dai ricercatori della Washington State University.

Non si tratta del frutto di una modifica genetica, bensì di una ibridazione fra due specie di mele diverse e molto apprezzate, la Honeycrisp e la Enterprise, la prima dolcissima, la seconda esteticamente perfetta perché resistente alle ammaccature.

“È ultra croccante, ha un buon equilibrio tra dolce e aspro ed è molto succosa”, ha spiegato Kate Evans, a capo del team che ha creato la Cosmic Crisp all’ateneo americano.

“La mela nascerà solo nello Stato di Washington -segnala La Repubblica -, tra principali produttori del secondo frutto più venduto negli Usa dopo la banana, dove sono stati già piantati più di 12 milioni di alberi Cosmic Crisp. Dopo quasi vent’anni di esperimenti e due-tre anni di coltivazione, il frutto ora arriverà a tavola”. (fonte La Repubblica)