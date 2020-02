ROMA – Una minaccia peggiore del terrorismo. Così Tedros Adhanom Ghebreyesus a capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Oms, ha definito l’epidemia da Coronavirus partita dalla Cina. Il Covid-19, questo il nome scientifico scelto e annunciato sempre l’11 febbraio per il virus che ha già ucciso oltre mille persone. Un’emergenza che al momento riguarda solo la Cina, ma che rappresenta una minaccia anche per il resto del mondo se il virus iniziasse a diffondersi altrove. E prima di 18 mesi, sottolinea l’Oms, non avremo un vaccino.

L’Oms ha organizzato un incontro internazionale di due giorni a Ginevra sull’emergenza del coronavirus a cui hanno preso parte circa 400 scienziati. Ghebreyesus all’inizio dell’incontro ha dichiarato: “Con il 99% dei casi in Cina, ciò rappresenta ancora un’emergenza per quel Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo. Quel che conta di più è fermare l’epidemia e salvare vite. Con il vostro supporto, è quello che possiamo fare”.

Il direttore generale Oms ha anche annunciato il nome scelto per questa minaccia, Covid-19. Un nome che è la crasi di alcuni elementi che lo caratterizzano: Corona, virus e didease, che in italiano significa “malattia”. L’Oms ha sottolineato che il nome non contiene alcuna indicazione geografica o riferimento animale o umano. E’ pronunciabile e serve perché rappresenta uno standard utilizzabile da tutti.

Per un vaccino bisognerà attendere ancora, ci vorranno almeno 18 mesi secondo le stime dell’Oms: “Dobbiamo perciò fare di tutto e usare le armi a nostra disposizione per combattere il virus”. Fermare l’epidemia però è possibile, ma richiede investimenti seri da subito: “Se investiamo adesso, abbiamo una possibilità realistica di fermare questa epidemia. Non dobbiamo consentire a questo virus di avere spazio”, ha aggiunto, spiegando che non si può “sprecare l’opportunità”.

Ghebreyesus ha poi dichiarato alla stampa la necessità di “svegliarsi” per vedere la minaccia: “Un virus può creare più sconvolgimenti politici economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico: il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno”.

E ha concluso: “Abbiamo una finestra di opportunità adesso. Il tempismo è essenziale. Voglio ricordare al mondo di usare questa opportunità facendo tutto il possibile per fermare il virus. C’è tempo. Il tempismo è essenziale. Bisogna agire con senso d’urgenza”.