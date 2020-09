Un’azienda di biotecnologie Usa, la Regeneron, ha messo a punto un “cocktail” di anticorpi monoclonali che migliorerebbe lo stato di salute dei pazienti colpiti da Covid.

Un “cocktail” di super anticorpi messo a punto dall’azienda di biotecnologie Usa Regeneron ha dato buoni risultati preliminari su pazienti colpiti dal Covid-19.

I malati erano ad uno stadio iniziale dell’infezione.

Secondo la Regeneron, il cocktail ha migliorato i sintomi e diminuito sensibilmente la concentrazione del virus nella gola e nelle mucose dei pazienti.

Gli effetti positivi sono stati osservati in 275 pazienti.

I dati emersi fino ad ora “sono molto promettenti”, ha detto Jeanne Marrazzo, direttore del dipartimento malattie infettive della University of Alabama.

In particolare per i pazienti che non avevano ancora montato una risposta naturale immunitaria contro il virus, fatta scattare invece proprio dagli anticorpi utilizzati.

La sperimentazione è avvenuta su pazienti non ospedalizzati, ma quelli sottoposti alla terapia hanno comunque avuto bisogno di meno visite mediche degli altri.

Il cocktail contiene un anticorpo monoclonale unitamente ad un altro tipo di anticorpo.

Insieme – dicono gli esperti – bloccherebbero la replicazione del coronavirus.

“Siamo molto incoraggiati dalla natura robusta e coerente di questi dati iniziali”, ha detto George Yancopoulos, presidente e direttore scientifico dell’azienda.

“Abbiamo iniziato a discutere le nostre scoperte con le autorità regolatorie continuando la nostra sperimentazione in corso”, ha aggiunto.

Regeneron ha annunciato la prossima pubblicazione di altri dati.

Inoltre è in trattativa con la Food and Drug Administration per una possibile autorizzazione di emergenza al farmaco a base di anticorpi monoclonali. (fonte ANSA)