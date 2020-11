Covid, farmaco per l’artrite sembra ridurre rischio di morte (foto ANSA)

Il farmaco denominato baricitinib, di solito utilizzato per curare l’artrite, sembra ridurre il rischio di morte per i pazienti anziani con Covid.

Un farmaco contro l’artrite reumatoide sembra sia in grado di ridurre del 71% il decesso di pazienti anziani con Covid.

Secondo uno studio pubblicato su Science Advances e realizzato da ricercatori dell’Imperial College of Londra e dello svedese Karolinska Institute, il farmaco Olumiant a base del principio attivo baricitinib, funzionerebbe nei pazienti anziani e dunque più vulnerabili.

Il farmaco è in vendita da soli tre anni e, solo a febbraio, i ricercatori hanno scoperto che poteva essere d’aiuto nella cura del Covid.

La BenevolentAI, con sede a Londra, alla ricerca di farmaci che potessero combattere il virus, ne ha esaminati migliaia per poi scegliere il baricitinib.

Il programma di intelligenza artificiale prevedeva che il baricitinib avrebbe “ridotto la capacità del virus di infettare le cellule polmonari”.

Ora l’idea, convalidata dai ricercatori europei, guidati dal Karolinska Istitute, e riferiscono che il baricitinib ha ridotto di due terzi i tassi di mortalità nei ricoverati in ospedale con la polmonite.

Il farmaco è stato somministrato a pazienti ricoverati in Italia in Spagna. Questo gruppo mostrava un rischio più basso del 71% di morire rispetto ai pazienti che non avevano assunto il farmaco.(Fonte: Daily Mail)