Differenze tra cervello maschile e quello femminile si formano già nel grembo materno

NEW YORK – Le differenze tra il cervello maschile e quello femminile iniziano a formarsi nel grembo materno: è quanto emerge da un controverso studio e secondo alcuni esperti le influenze ambientali avrebbero invece un maggiore impatto.

Gli scienziati che hanno effettuato scansioni cerebrali su 118 feti nella seconda parte della gravidanza così da esaminare il legame tra genere e cervello in via di sviluppo, ritengono che le differenze siano biologiche. Moriah Thomason, della New York University Langone, ha affermato che una delle principali differenze è la connessione tra aree distanti del cervello.

Secondo lo studio statunitense, pubblicato sulla rivista Developmental Cognitive Neuroscience, il cervello femminile che si sviluppava nell’utero materno generava reti neuronali “a lungo raggio”. Thomason ha aggiunto che i maschi sono invece più “sensibili alle influenze ambientali”. Gina Rippon, autrice di The Gendered Brain, osserva che “nella caccia alla differenza” gli autori hanno tratto conclusioni infondate”. (Fonte Daily Mail).