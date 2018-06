Duke Libraries, come in Harry Potter la tecnica che rende visibili i testi in decomposizione

LONDRA – Nel mondo di Harry Potter basta dire “fatto il misfatto” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], toccare con la bacchetta magica il foglio di pergamena ed ecco che si trasforma nella Mappa del Malandrino che rappresenta tutta Hogwarts, compresi i passaggi segreti che conducono a Hogsmeade e informazioni su come aprirli.

E’ un po’ quel che accade con una tecnica di imaging, presso Duke Libraries, che può rendere nuovamente visibili i testi in decomposizione.

La multispecteral imaging (MSI) acquisisce immagini con diversi colori delle luci, e sono in grado di rivelare dettagli invisibili all’occhio umano o a una fotocamera ad alta risoluzione standard.

La Duke Libraries utilizza la MSI da novembre 2016 e la considera preziosa per storici e archivisti.

Funziona scattando foto di oggetti sotto i singoli colori della luce che attraversano lo spettro, oltre ad alcuni che l’occhio umano non è in grado di rilevare, come le luci a infrarossi ultraviolette.

“Sotto la luce bianca o a spettro completo, si vedono tutte le lunghezze d’onda che si riflettono da un oggetto mentre la MSI isola la risposta dell’oggetto da un singolo colore alla volta” ha spiegato Mike Adamo, specialista di digitalizzazione presso Duke Libraries.

“Gli algoritmi cercano quindi le differenze tra le singole immagini e le combinano, estraendo dettagli che sotto la luce bianca possono essere impercettibili”.

Il team ha portato alla luce alcuni dettagli di una rara copia della Storia naturale di Plinio risalente al Rinascimento, che attualmente fa parte delle collezioni della Rubenstein Rare Book & Manuscript Library.

“Sono emerse bellissime lettere iniziali e frontespizi dipinti, annotazioni scritte a mano sulle pagine, qualcuno ha compilato un indice nella parte posteriore del libro”, ha detto Andrew Armacost, responsabile dello sviluppo della collezione e curatore delle collezioni presso la Biblioteca Rubenstein.

Armacost ritiene che uno stemma macchiato sul retro della copertina possa aiutare a risolvere il mistero di chi scrisse quelle note.

MSI ha rivelato l’immagine di due leoni accanto alla torre di un castello e Armacost spera che attraverso lo stemma si possa risalire agli autori.

In un altro esperimento, il team ha utilizzato la MSI per leggere i report di polizia su un rapimento di 2000 anni fa in un piccolo villaggio egiziano.