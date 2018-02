Elezioni, ultimi sondaggi liberi: centrodestra 130 seggi più di M5S e Pd. Ma…

Elezioni, ultimi sondaggi liberi, nel senso che da domani i sondaggi si possono fare ma non possono più essere resi pubblici. E la sostanza, la media più o meno ponderata di quattro sondaggi che appaiono rispettivamente sul Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il Sole 24 Ore è che il Centro Destra alla Camera dei Deputati avrebbe 130 seggi in più sia di M5S che del Pd. Centotrenta seggi di vantaggio sugli altri, non poca cosa. Ma non bastano.