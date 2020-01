Blitz dice

Harry e Meghan, lui che rinuncia al trono come fece, per amore di Wallis Simpson, Edoardo VIII? Proprio no, il paragone è miraggio gossipparo. Edoardo VIII svicolò dal trono tanto per insostenibile passione quanto per insostenibile simpatia per Hitler. Altra differenza non da poco: la Simpson irrevocabilmente brutta, Meghan tutt’altro.