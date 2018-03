ROMA – Elon Musk con la sua Space X punta dritto a Marte. Il miliardario ha annunciato che dal 2019 inizieranno i primi test per portare l’uomo sul pianeta rosso. Un obiettivo che per il patron di Space X è anche una necessità per salvare l’umanità da una possibile guerra nucleare.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela.

Che il sogno di Musk sia quello di rendere l’uomo una “specie interplanetaria” non è una novità. Da creatore di Paypal fino a Tesla e Space X, il miliardario ha avuto intuizioni che gli sono ben fruttate e ora punta a Marte: “Penso che potremo fare brevi voli, su e giù, nella prima metà dell’anno prossimo”, ha detto al festival South by Southwest (SXSW) di Austin in Texas.

Il timore di Musk è che una terza guerra mondiale sia in arrivo e in questo caso sarà nucleare, tanto da mettere a rischio la sopravvivenza dell’uomo: