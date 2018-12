ROMA – SpaceX diventa anche vettore funebre per la startup Elysium Space. Per celebrare un funerale nello spazio basteranno 2500 dollari con la startup, 10mila se si punta a un funerale lunare. La compagnia di Elon Musk lo scorso lunedì ha spedito nello spazio a bordo del razzo Falcon 9 anche Star II, il satellite che conteneva le ceneri di un centinaio di persone.

Annalisa Bonfranceschi su Repubblica ci ricorda che la compagnia non è nuova a bizzarre spedizioni nello spazio, dai satelliti ai taxi cargo diretti verso la Stazione spaziale internazionale, ma anche una Tesla diretta verso Marte sulle note di David Bowie. E così tra i 64 carichi dell’ultimo lancio avvenuto il 3 dicembre con destinazione l’orbita bassa terrestre, oltre ai dispositivi provenienti da istituzioni, università e startup ritroviamo anche la scultura Orbital Reflector di Trevor Plagen, pensata per brillare nello spazio come una stella dopo essere spacchettato dal suo CubeSat.

Tra i carichi anche la Star II della Elysium Space, una navicella commemorativa che porterà i resti ormai cenere di circa cento persone. Non tutti, solo una porzione simbolica sufficiente a celebrare una sorta di funerale spaziale. La Elysium Space aveva già tentato con Star I, che però fallì. Il costo del servizio è appena di 2500 dollari, 10mila se si punta a raggiungere la Luna. Quello dei funerali spaziali è un business che si è aperto circa 10 anni fa, e ora sempre più si parla di cimiteri lunari e orbitali.