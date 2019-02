SAN FRANCISCO – La tecnologia si aggiorna e lancia gli emoticon con coppie gay, disabili in sedia a rotelle, protesi per gli arti e cani per non vedenti. Ma anche le manine che indicano il pene piccolo. O meglio: l’emoticon in sé non dice chiaramente che si tratta di questo, ma il gesto della manina gialla pare inequivocabile.

Le nuove “faccine” sono state lanciate per il 2019 dallo Unicode Consortium, l’organizzazione americana non-profit che si occupa di codificare per tutto il mondo i messaggi attraverso gli apparecchi elettronici, tra cui gli emoticon. In tutto si tratta di 50 emoticon per le app di messaggistica e per i social network. Dovrebbero comparire sugli smartphone tra settembre e ottobre, ma saranno le compagnie telefoniche ad avere l’ultima parola.

Tra le nuove emoji in arrivo ci sono anche una lontra, utile ai lettori della newsletter di gossip e celebrità della Popbitch, ma anche la puzzola, il fenicottero rosa e lo scimpanzé. Tra le nuove varietà di cibi che potremo utilizzare ci sono l’aglio, la cipolla, il burro, il mate, i falafel e persino un waffle.

Novità anche in ambito medico: arriva la goccia di sangue, per indicare donatori e donazioni, emoticon di disabili in sedia a rotelle manuale ed elettrica, bastoni e cani per ciechi, coppie gay che si tengono per mano. Ma soprattutto la manina che fa quel gesto chiarissimo: un pene piccolo. Speriamo che si riveli poco utilizzata…