MILANO – Facebook fa un passo verso la tutela della privacy dei propri utenti e si prepara a lanciare una funzione che permetterà loro di cancellare del tutto la cronologia web personale presente nei database del social network. Una mossa necessaria dopo le accuse rivolte al colosso di Menlo Park e al suo fondatore Mark Zuckerberg con lo scandalo di Cambridge Analytica, secondo cui i profili di decine di milioni di elettori americani sarebbero stati violati dalla società di consulenza britannica quando questa era al servizio della campagna elettorale di Donald Trump per la Casa Bianca.

Il nuovo strumento, ha spiegato alla Cnbc David Wehner, Cfo di Facebook, si chiama Clear History e dovrebbe arrivare entro l’anno. La funzione consentirà agli utenti di visualizzare tutte le informazioni sulle app e i siti con cui hanno interagito e di eliminarle dal proprio account Facebook. In questo modo, secondo Wehner, per Facebook sarà più difficile utilizzare i dati raccolti da terze parti per personalizzare gli annunci agli utenti.

Il social network aveva annunciato questa funzione per la prima volta nel maggio del 2018, in pieno scandalo Cambridge Analytica. In quell’occasione Zuckerberg aveva anticipato che Clear History avrebbe consentito di disattivare l’archiviazione delle informazioni dal proprio profilo.

Fonte: Cnbc