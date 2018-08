MILANO – Un algoritmo per trovare e svelare le fake news meglio di quanto non facciano gli esseri umani. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questo il software ormai pronto che smaschera le bufale analizzando punteggiatura, vocaboli, struttura grammaticale e complessità dei testi. Il programma è in grado di riconoscere le ‘spie’ linguistiche che caratterizzano le bufale in modo da bloccarle sul nascere, prima che possano generare clic e manipolare l’opinione pubblica.

Il sistema, che potrebbe essere applicato a social media e siti aggregatori di notizie come Google News, verrà presentato dai ricercatori dell’Università del Michigan in occasione della prossima Conferenza internazionale di linguistica computazionale a Santa Fe, nel Nuovo Messico.

I primi test dimostrano che l’algoritmo è applicabile a notizie di qualsiasi argomento e opera più velocemente dell’uomo: riesce infatti a bloccare le bufale appena compaiono sulla Rete, prima ancora che sia possibile verificarle attraverso controlli incrociati con altri testi. Inoltre lo fa con un’accuratezza che arriva fino al 76%, mentre l’occhio umano solitamente si ferma al 70%.

L’algoritmo ha dunque i numeri giusti per poter lavorare al servizio di social media e siti di notizie, come spiega la ricercatrice Rada Mihalcea: “il sistema potrebbe aiutare gli utenti dando una stima dell’affidabilità di singole storie o di un intero sito. Oppure potrebbe evidenziare le storie sospette da verificare. Un tasso di successo pari al 76% lascia ancora un certo margine di errore, ma può comunque fornire un aiuto prezioso se affiancato all’occhio umano”.