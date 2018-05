App per localizzare e spiare figli e famigliari: ecco quali sono

ROMA – Se volete pedinare i vostri figli o il partner esistono diverse app a disposizione degli utenti di smartphone Android o iOs, ma bisogna sempre ricordare che farlo è illegale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Da Trova i miei amici a Family Locator e Cerberus, sono molte le applicazioni che consentono ormai di spiare gli smartphone altrui. Il rischio in cui si incorre, però, è quello di essere denunciati dalla vittima e in quel caso si può rischiare anche il carcere.

Tra le app disponibili sia per Android che per iPhone e iPad c’è “Trova amici”, che permette di visualizzare la posizione di amici e familiari. Stesso servizio è offerto dall’app di Facebook “Amici nelle vicinanze”, che invia una notifica se qualcuno che conoscete è vicino a voi.

Esistono poi delle app che permettono di tracciare luogo e spostamenti di un’altra persona in tempo reale, come Family Locator, che consente anche di impostare aree non sicure e ricevere notifiche se il confine viene superato, oltre ad avere il bottone rosso Sos con cui avvisare la famiglia in caso di emergenza e inviare la propria posizione.

Un altra app è Cerberus, che permette di sorvegliare lo smartphone Android da remoto e di gestirlo via web o tramite sms in assenza di connessione internet. Questa app consente agli utenti di controllare la cronologia degli spostamenti e l’icona può essere nascosta dal menu del telefono, ma dopo i primi 7 giorni di prova si paga un abbonamento annuo da 5 euro.

Una vera app di spionaggio invece è Mobile Spy, che al prezzo di 42 euro a trimestre è in grado di monitorare il dispositivo, consente di ascoltare i suoni ambientali nei dintorni, controllare i social media, bloccare applicazioni e visualizzare foto e video scattati e registrati dal proprietario dello smartphone spiato.

Infine c’è FlexiSpy, un’app che costa 300 euro l’anno e viene solitamente utilizzata dai “semiprofessionisti”, poiché è difficile da scoprire per il sorvegliato. Meno invasiva e focalizzata su WhatsApp è la quasi omonima WhatsAgent, che permette di scoprire come si muove sull’app di messaggistica il contatto spiato.