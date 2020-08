Un figlio genio? I sette segnali da tenere d’occhio

Avete un figlio che frequenta amici più grandi o si annoia facilmente? Sono due dei sette segnali che potrebbero dire che state allevando un genio.

Al Sun, Simon Barnes, ex insegnante e fondatore della società di insegnamento online TLC LIVE spiega: “Ogni bambino è diverso, ognuno con la propria personalità e i propri punti di forza. Ciò vale anche per gli studenti che alti livelli di intelligenza. Vediamo il genio in tutti i diversi ambiti della vita. Alcune persone considerano Cristiano Ronaldo un genio, altri pensano la stessa cosa di Stormzy”.

Ecco i sette segnali che rivelano se vostro figlio è un genio.

Impara velocemente

Che si tratti di una nuova abilità pratica o di ampliare il già ampio vocabolario, si tratta di un bambino che impara velocemente.

E’ inoltre desideroso di risolvere le cose da solo o di esercitarsi per conto suo, apprendendo rapidamente ciò che è necessario.

Standard elevati

Quando né lui stesso né i compagni di scuola non sono in grado di raggiungere gli standard che si aspettano, ciò può portare a frustrazione.



È uno dei motivi per cui gli studenti che lavorano a un livello superiore sono costantemente sfidati e impegnati per prevenire la frustrazione.

Non molla mai

Spesso i bambini dotati possono sembrare perfezionisti.

Accanto a questi standard elevati, tuttavia, mostrano un’incredibile perseveranza: provano e riprovano finché non raggiungono lo standard che desiderano.

Non è detto che ci riescano sempre ma quando accade, spesso emerge il temperamento fiero e agguerrito.

Non è bravo in tutto

Avrà pure molti interessi ma ciò non significa che eccelle in tutto.

E’ sempre desideroso di provare cose nuove, generalmente è un lettore molto attento, interessato agli enigmi e ai problemi di matematica.

Creativo

Gli studenti dotati spesso mostrano un livello più elevato di creatività, ma non solo quando si tratta di arte o musica.

Potrebbe manifestarsi nel modo in cui risolve i problemi o a quanto si dedica ai giochi di fantasia.

Potrebbero anche mettere in discussione il mondo circostante e ciò potrebbe includere chi detiene l’autorità.

Senso dell’umorismo e maturità

Il suo senso dell’umorismo può essere leggermente diverso o più maturo rispetto ai suoi amici e in generale sembra più grande dei compagni – o li sceglie più grandi – è in grado inoltre di prendere decisioni più mature.

Indipendenza

Ciò può farlo sembrare indipendente e non eccessivamente interessato alle norme sociali.

Può inoltre annoiarsi e distrarsi se alle prese con un argomento che non è in sintonia con il suo modo di pensare e le sue opinioni. (Fonte: The Sun)