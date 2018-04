ROMA – Un gatto nero si cela nella nebulosa di Orione: questa la spettacolare immagine fotografata dal satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea (ESA).

L’incredibile immagine è stata “dipinta” dai gas incandescenti e le polveri scure che costituiscono la nebulosa, che si trova nell’omonima costellazione. Un gatto nero con il naso bianco che si stiracchia, o anche una volpe, sono le immagini evocate da questo spettacolo della natura. Il bianco naso del gatto però cela un ammasso stellare, cioè una incubatrice di stelle nota col nome di M42 in cui si formano nuovi astri.

La nebulosa di Orione non è visibile a occhio nudo, ma attraverso telescopi sia a terra che nello spazio, come ad esempio il satellite Gaia, è possibile osservare queste singolari immagini. La missione Gaia è stata lanciata nel 2013 e ad oggi ha mappato oltre un miliardo di stelle con una precisione e un’accuratezza mai raggiunta prima. I preziosi dati che sono stati raccolti vengono analizzati dagli scienziati e hanno permesso di individuare stelle anche negli angoli più bui del cielo.

Proprio in queste nubi oscure, infatti, tra il gas e le polveri si nascondono le nuove stelle nascenti. Il satellite Gaia al momento è stato utilizzato per studiare le regioni di formazione stellare più vicine alla Terra, ma i nuovi dati permetteranno di osservare nel dettaglio anche regioni più lontane, come appunto Orione, che si trova a 1500 anni luce da noi e di scoprire nuovi mondi inesplorati.