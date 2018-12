ROMA – Lo sciame meteorico delle Geminidi sarà visibile nella notte di Santa Lucia, tra giovedì 13 e venerdì 14 dicembre, nuvole e inquinamento luminoso delle grandi città permettendo.

Le “stelle cadenti” delle Geminidi devono il loro nome alla costellazione dei Gemelli, la posizione in cielo da cui sembrano avere origine. In realtà, possono essere visibili in buona parte della volta celeste, dove appaiono come improvvise strisce luminose con una colorazione giallognola.

Le Geminidi sono causate dall’oggetto spaziale Fetonte (3200 Phaethon), un asteroide la cui orbita intreccia periodicamente quelle dei pianeti Mercurio, Venere, Marte e della Terra. Ha proprietà particolari rispetto ai classici asteroidi e non è escluso che possa essere una cometa estinta, cioè una cometa che ha perso buona parte del proprio ghiaccio lasciando esposta la sua parte rocciosa. Fu scoperto nei primi anni Ottanta e in seguito identificato come la causa dello sciame meteorico delle Geminidi.

Nel corso dei suoi passaggi, Fetonte ha prodotto una scia di detriti, nella quale la Terra entra periodicamente seguendo la propria orbita intorno al Sole. L’incontro con i detriti avviene in questo periodo dell’anno: i frammenti di roccia entrano in contatto con l’atmosfera terrestre, bruciano e si illuminano lasciando una scia luminosa che di notte diventa visibile.

Per osservare lo sciame meteorico delle Geminidi conviene allontanarsi dai grandi centri abitati, raggiungendo zone dove l’inquinamento luminoso è inferiore e il cielo notturno è più visibile. Il picco delle Geminidi è tra il 13 e il 14 dicembre, ma potrebbero essere visibili alcune “stelle cadenti” anche nei giorni successivi.