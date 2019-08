ROMA – Una esplosione improvvisa è stata avvistata sulla superficie di Giove dall’astrofotografo texano Ethan Chappel. L’astrofotografo ha ripreso per caso il 7 agosto l’impatto di un meteorite proprio mentre era distratto dalle stelle cadenti. Solo riguardando il filmato, si è accorto del bagliore sul pianeta gigante gassoso.

Gli impatti su Giove non sono eventi rari, ma particolarmente difficili da immortalare, tanto che gli ultimi avvistamenti del genere risalgono al 2009 e 2010, come ricorda il sito ScienceAlert. Sebbene non sia possibile stimare la grandezza del corpo che ha provocato l’esplosione, è probabile che abbia lasciato segni che possano essere studiati per esempio dalla sonda Juno della Nasa.

Giove è infatti sempre sotto la lente degli astronomi, anche grazie a strumenti come il telescopio spaziale Hubble, della Nasa e dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che ha appena firmato un ritratto inedito del gigante gassoso, con una gamma di marroni, aranci e gialli che definiscono le nubi del pianeta in maniera più ricca e intensa del solito.

Al centro spicca la Grande Macchia Rossa, la gigantesca tempesta anticiclonica che ruota in senso antiorario con un diametro pari a quello della Terra. La nuova immagine sembra confermare che questa tempesta in atto da almeno 150 anni si stia ridimensionando: la ragione non è ancora nota e per questo Hubble continuerà a puntare i suoi ‘occhi’ su Giove nella speranza di catturare nuove immagini che aiutino gli astronomi a risolvere l’enigma. (Fonte ANSA)

(Video da YouTube/Ethan Chappell)