ROMA – Giove sarebbe in grado di “spedire” comete e asteroidi alla volta della Terra. Se fino ad oggi gli astronomi ritenevano che il pianeta gigante gassoso avesse un ruolo da “protettore” dei pianeti più interni del sistema solare, alcuni studi invece sostengono il contrario. Cioè che spinga verso l’interno del sistema solare questi oggetti celesti a rischio di impatto.

Una popolare teoria astronomica sostiene infatti che Giove agisca da scudo per i pianeti più interni, deviando con l’attrazione gravitazionale esercitata dalla sua imponente massa, i detriti spaziali, gli asteroidi e le comete a rischio di collisione con la Terra.

Secondo Kevin Grazier, fisico planetario della West Point U.S. Military Academy e della NASA, il pianeta gigante gassoso sarebbe più un “cecchino” che uno “scudo”. In diversi articoli, pubblicati nel 2018 sulla rivista The Astronomical Journal e nel 2019 sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Journal in 2019, lo scienziato spiega la sua teoria secondo cui i pianeti gioviani e più esterni del sistema solare spingano oggetti come comete e asteroidi verso il Sole.

Grazier ha spiegato al sito Gizmodo: “Al momento, direi che non siamo in pericolo. Le nostre simulazioni mostrano che Giove ha le stesse probabilità di inviare comete sulla Terra, così come di defletterle via, e lo abbiamo osservato nel sistema solare già”.

Basti pensare, spiega lo scienziato, a quando la Terra si era appena formata e l’impatto di asteroidi e meteoriti ha permesso di portare i mattoni della vita. Secondo la teoria della panspermia, le molecole necessarie allo sviluppo di forme di vita siano arrivate dallo spazio nel pianeta allo stadio primordiale, trovando un ambiente in cui proliferare.

Gli studi condotti da Grazier hanno evidenziato come i pianeti gioviani siano in grado di esercitare effetti sulle orbite degli oggetti nella cintura di Kuiper: “Gli oggetti Centauro, la famiglia cometaria di Giove, e gli oggetti nel disco non sono popolazioni dinamicamente distinte. Le orbite di questi oggetti evolvono sotto l’influenza gravitazionale dei pianeti gioviani, e tali oggetti celesti possono spostarsi tra le tre classificazioni che ho enunciato molte volte nel corso della loro vita”. (Fonte Gizmodo)