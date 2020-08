Gmail down oggi: dalle ore 7:00 del 20 agosto 2020 ci sono grossi problemi nell’inviare e-mail con gli allegati utilizzando il servizio di posta elettronica di Google.

Gmail down oggi, infatti tutti i messaggi con gli allegati non vengono inviati: il caricamento di immagini e documenti è molto lento e quando sembra essere tutto pronto con l’invio, appare sullo schermo il seguente messaggio “Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate”.

Il messaggio di errore appare sia sulla versione mobile sia desktop di Gmail. Il problema non riguarda solo il pubblico italiano. Dagli USA, all’Arabia Saudita, tutti stanno avendo problemi a causa di Gmail down. Chi prova a inviare una mail riceve anche questo messaggio “Impossibile inviare il messaggio. Controlla la rete e riprova.”

Come riporta Libero tecnologia, dalle segnalazioni e dai commenti pubblicati dagli utenti online, il disservizio riguarda solamente i messaggi che contengono allegati, mentre non ci sono problemi per le e-mail con solo testo. Non si conosce l’origine di questo malfunzionamento, ma sicuramente si tratta di qualcosa di non facilmente risolvibile.

La conferma arriva anche da Downdetector, dove il malfunzionamento risulta segnalato in varie zone del mondo, dagli Usa all’Arabia Saudita. E in tanti su Twitter si chiedono cosa stia accadendo sui server di Mountain View al punto da provocare il #gmaildown. (Fonte Libero tecnologia).