Google, arriva l’assistente vocale interprete: traduce in tempo reale 44 lingue

SAN FRANCISCO – Google lancia l’assistente vocale interprete. La società di Mountain View ha annunciato la disponibilità sui telefoni della sua “modalità interprete”, che consente di chiedere all’assistente vocale di tradurre frasi in altre lingue in modo rapido, in modo da consentire un’interazione faccia a faccia tra due perone che parlano idiomi diversi.

La modalità traduttore, lanciata nel febbraio scorso ma soltanto su altoparlanti e schermi smart di Google, ora è in fase di distribuzione a livello mondiale sugli smartphone Android e sugli iPhone. Pensata per aiutare chi si trova in viaggio in Paesi stranieri, permette all’assistente vocale di Google di tradurre e parlare in 44 lingue, tra cui l’Italiano.

Per utilizzare la nuova modalità, basta impartire un comando vocale a Google Assistant, ad esempio “Devi essere il mio interprete francese”, “Aiutami a parlare spagnolo”, “Traduci dal polacco all’olandese” o più semplicemente “Interprete cinese”. In questo modo la funzione si attiva e traduce in tempo reale, da una lingua all’altra, le frasi pronunciate dagli utenti. (Fonte: Ansa)