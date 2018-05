Google Chrome, ecco le novità dell’ultimo aggiornamento

ROMA – Con la versione dell’aggiornamento alla versione 66, Google Chrome ha introdotto una nuova funzionalità: il blocco dell’autoplay per i video che contengono una componente audio indesiderata.

Con l’aggiornamento, l’utente non sarà costretto a spegnere audio rumorosi ma saranno spenti automaticamente dopo sei secondi. Il sistema impara le preferenze di chi naviga, scrive il Daily Mail.

John Pallett, product manager di Google Chrome, in un post sul blog ha spiegato:”Navigando, questo elenco cambierà poiché Chrome impara e abilita l’autoplay sui siti dove riproducete contenuti multimediali con audio durante la visita, mentre lo disabilita dove non lo fate. In questo modo Chrome vi offre un’esperienza di navigazione personalizzata e automatizzata”.