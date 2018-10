ROMA – Google celebra l’arrivo di Halloween con un doodle a tema. Un videogioco che ricorda sia l’immortale Pac Man che il celebre Snake, solo che i protagonisti sono dei simpatici fantasmini verdi e viola. Un gioco da fare in compagnia, sia con i propri amici che con altri concorrenti casuali.

Il doodle permette di inviare un link ai propri amici e giocare al massimo in 8 persone. Si può inoltre giocare da soli, con compagni di gioco random e sconosciuti, per andare a caccia di fiamme spettrali da accumulare e da rubare ai propri sfidanti. Ambienti tetri e scuri, in pieno stile Halloween, con cui divertirsi durante una veloce pausa a caccia di fuochi fatui.