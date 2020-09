Google Maps ora inizierà a mostrare la diffusione dei contagi da coronavirus.

Google Maps aggiorna nuovamente le Mappe per fornire ulteriori informazioni sulla pandemia da coronavirus.

L’ultimo aggiornamento, in arrivo per iPhone e smartphone Android, mostra l’incidenza dei casi di coronavirus a livello nazionale, regionale e in alcune città, in modo da poter prendere decisioni informate su dove andare e cosa fare.

Google e le mappe per mostrare la diffusione della pandemia. Ecco come funzioneranno

Selezionando la voce dedicata al Covid nelle Mappe, accessibile attraverso l’icona “Livelli”, apparirà la media settimanale dei nuovi casi per 100mila abitanti nell’area che si sta guardando, e una freccia indicherà se il numero di nuovi contagi è in aumento o in diminuzione.

Per comprendere la diffusione dell’epidemia con un colpo d’occhio, inoltre, le aree della mappa saranno colorate in modo diverso.

Grigio per meno di un 1 caso su 100mila abitanti, giallo fino a 10 casi, arancione fino a 20, arancione scuro fino a 30, rosso fino a 40 e rosso scuro oltre i 40 casi.

In una nota Google spiega di attingere alle informazioni fornite da fonti autorevoli come Johns Hopkins, New York Times e Wikipedia.

Fonti che a loro volta traggono i dati dall’Oms e dalle autorità sanitarie locali. (Fonte: Ansa).